Fransız futbolcu Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum
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Fransız futbolcu Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum

29.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:33
Fransız futbolcu Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde yaptığı İslam ve Türkiye karşıtı sözleriyle ilgili, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Tiksiniyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde yaptığı İslam ve Türkiye karşıtı sözlerine sert bir şekilde cevap verdi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Fransız oyuncu, "Tüm kalbimle söylüyorum. Bugün hiç gururlu değilim, resmen tiksindim. Hatta kalbim kırıldı. Kırıldı çünkü biliyorum ki her şeye gülemeyiz. Hele böyle bir dönemde. Ve Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Kardeşim, Fransa çok kültürlülük ülkesi. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımızda, provokasyonları gördüğümde çok kırılıyorum ve utanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK SUSAMAM"

En ufak bir sorunda hep Müslümanların ön plana çıkarıldığı vurgulayan Rami, "Açıkça söylüyorum, bu benim düşüncem. Tiksiniyorum. Ben yurt dışındayım, arada bir bakıyorum ama artık susamam. Tabii ki ben müslümanım. Tüm ibadetlerimi yerine getiremiyorum ama mükemmel bir insan olmaya çalışıyorum. Bilmelisin ki Müslümanlar mükemmelliğe yakın ama maalesef ben yapamıyorum. Bakıyorum ki en ufak bir sorunda hep Müslümanlar ön plana çıkartılıyor. Müslümanlara ön plana çıkaranlar küçücük bir azınlık, hatta azınlık bile değil, onlar deli. Macron, sen böyle şeylere izin veriyorsun. Hayır kabul etmiyorum" diye konuştu.

POGBA, MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI

Bir başka Fransız futbolcu Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde yaptığı İslam ve Türkiye karşıtı sözleri nedeniyle milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

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