Evinde uyuşturucu ele geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde uyuşturucu ele geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinde uyuşturucu ele geçti

Samsun'da bir kişinin evine operasyon düzenleyen narkotik polisi uyuşturucu maddelerle birlikte şahsı gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin evine operasyon düzenleyen narkotik polisi uyuşturucu maddelerle birlikte şahsı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen K.Ö.'nün adresine yapılan operasyonda 4 paket halinde 91,09 gram metamfetamin maddesi, 0,20 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 0,66 gram esrar maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 555 TL ele geçirildi. Olayla ilgili K.Ö. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Mergim Berisha Rıza Çalımbay Güzel Sözler
Tüm Haberler Hava Durumu Hamid Karzai Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evinde uyuşturucu ele geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:13:22. #1.12#