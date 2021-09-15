Evinde uyuşturucu ele geçti

Samsun'da bir kişinin evine operasyon düzenleyen narkotik polisi uyuşturucu maddelerle birlikte şahsı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen K.Ö.'nün adresine yapılan operasyonda 4 paket halinde 91,09 gram metamfetamin maddesi, 0,20 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 0,66 gram esrar maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 555 TL ele geçirildi. Olayla ilgili K.Ö. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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