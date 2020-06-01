Eskişehir'in meşhur lezzeti çiböreğe hasret sona erdi
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Eskişehir'in meşhur lezzeti çiböreğe hasret sona erdi

Eskişehir'in yöresel lezzetlerinden olan çibörek, normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibariyle tekrar faaliyete başlayan restoranlarda yerini aldı.

Eskişehir'in meşhur lezzeti çiböreğe hasret sona erdi
01.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:44

Eskişehir'in yöresel lezzetlerinden olan çibörek, normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibariyle tekrar faaliyete başlayan restoranlarda yerini aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüse (Covid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında restoran ve lokantalar bir süredir yalnızca paket servise açıktı. Normalleşme adımları ile belirli önlemler doğrultusunda 1 Haziran itibariyle tekrar işletmelerde müşteriler ağırlandı. Eskişehir'de de vatandaşlar uzun bir aranın ardından sabah saatlerinden itibaren tekrar lokanta ve restoranlara adım attı. En çok talep ise şehrin yöresel lezzeti olan çibörekte görüldü. İşletmelerde uzun bir aranın ardından büyük yoğunluk oluşurken vatandaşlar ise hasret kaldığı lezzete kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Tedbirlerimizi alarak en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan işletmeci Ruhan Kesikbaş, 2 ay aranın ardından tekrar işletmelerini açtıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kesikbaş, aldıkları önlemlerden de söz ederek, "İşletmemiz yaklaşık 2 aydır Korona virüs sebebiyle kapalı. 2 aydır çibörek hizmeti veremiyoruz. Tabii Eskişehirliler de özledi. Bizde maddi ve manevi olarak mağdur olduk. Çok şükür açıldı. İnşallah sağlıklı bir şekilde devam eder. Tedbirlerimizi aldık. Kendi çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli tedbirlerimizi aldık. Genelgelerde yayınlananlara göre tedbirlerimizi alarak en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Masalarımızda açıkta olan turşulukları ve baharatlıklarımızı kaldırdık. Onları paketli bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Mutfağımızı ayarladık. Zaten çibörek kızgın bir yağda piştiği için bakteri barındırmaz. Herkes güvenle yiyebilir. Masalarımızı da 1 buçuk metre sosyal mesafeye uyacak şekilde ayarladık" şeklinde konuştu.

"Müşterilerimiz özlemiş"

Eskişehirlilerin çiböreği oldukça özlediğini ve oldukça talep olduğunu sözlerine ekleyen Ruhan Kesikbaş şu şekilde açıklamalarına son verdi:

"Müşterilerimiz özlemiş. Eski müşterilerimiz çok geldi zaten. Buraya geldiğimiz zaman 3 gün paket servisi verdik. Çok talep oldu zaten açamama sebebimizi de biliyordular. İstediğimiz gibi eski işlerimiz şu an yok ama inşallah virüs azaldıkça bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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