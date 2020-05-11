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Eskişehir'de berberler ve kuaförler hizmete başladı

Eskişehir'de berberler ve kuaförler hizmete başladı
11.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:30

ESKİŞEHİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden hizmete başladı.

ESKİŞEHİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığı'nca getirilen şartları yerine getirerek hizmet vermeye başlayan kuaför, berber ve güzellik salonlarına randevusu olan müşteriler sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Müşterilerin oturacağı koltukların sosyal mesafe kurallarına göre birer koltuk boş kalacak şekilde ayarlandığı çoğu işletmede, girişlere galoş, maske, eldiven ve el dezenfektanı konulduğu görüldü. 

'BİR HAFTALIK RANDEVUMUZ DOLU'İlk günden bir haftalık randevularının dolduğunu söyleyen kadın kuaförü Faruk Oleroğlu, "Tedbirlerimizi zaten almıştık. Hijyen standartlarına uygun bir şekilde müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Önceden de randevu sistemi ile çalıştığımız için bir sıkıntı yaşamadık. Tek fark koltuk aralarını biraz daha açmış olduk. Günde 10 müşteriye hizmet veriyorsak bu 5 müşteriye düşmüş oldu. İlk günden bir haftalık randevumuz doldu" dedi.Randevu alarak kuaföre gelen Ebru Akkoyun ise uzun süredir işyerlerinin açılmasını beklediklerini ifade ederek, "Uzun süredir kapalıydı, açılmasını biz de bekliyorduk, iyi oldu bizim için" dedi. Sakal tıraşı olan Emrah Akalın da berberlerin kapandığından bu yana hiç tıraş olmadığı ifade ederek, "Bir defa evde jiletle tıraş oldum. Yine uzadı saçımız, sakalımız. Berberim rezervasyonları bayrama kadar doldurmuş" diye konuştu. 'ÖNCE MÜŞTERİLERİMİZİN SAĞLIĞI" Öncelikli olarak müşterilerinin sağlığına önem verdiklerini ifade eden kadın kuaförü Kadir Kök ise, "Koronavirüs önlemlerimizi elimizden geldiği kadarıyla aldık ve müşterilerimizi salonumuza bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın emirleri doğrultusunda gereken ne ise onları yapıyoruz. Saat başı müşterilerimizi alıyoruz. Yoğunluğumuz var ama maalesef herkesi alamıyoruz. Önce sağlık olduğu için müşterilerimizin sağlığına önem veriyoruz. Personelimizi de azalttık, bu şekilde devam ediyoruz" dedi.Normalleşme sürecinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının saat 21.00'e kadar müşterilere hizmet vereceği belirtildi.AVM AÇIK, MAĞAZALAR KAPALIKoronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan AVM'ler de bugün saat 11.00'da yeniden kapılarını açtı. Odunpazarı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan bir AVM de bugün açılırken, 200 mağazadan sadece 20 kadarının açık olması nedeniyle herhangi bir kalabalık oluşmadı.2 GÜNDE 129 KİŞİYE CEZA KESİLDİEskişehir Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, yasağı ihlal ettiği tespit edilen 129 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve örenyerleri ile bu mekanlarda hizmet veren otopark, kafe ve benzeri tüm ticari alanların ziyarete kapalı tutulmasının 18 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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