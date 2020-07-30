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Eski günleri arayan kurban pazarında umutlar devam ediyor

Edirne'nin Keşan İlçesinde Kurban Bayramı'na bir gün kala kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerlerini alırken, devam eden korona virüs süreci satışları olumsuz etkiledi.

Eski günleri arayan kurban pazarında umutlar devam ediyor
30.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:48

Edirne'nin Keşan İlçesinde Kurban Bayramı'na bir gün kala kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerlerini alırken, devam eden korona virüs süreci satışları olumsuz etkiledi. Canlı hayvan pazarında, bir yandan marketlerin etkisi diğer yandan da satıcının ucuz, alıcının da pahalı bulduğu fiyatlar sebebiyle yüzler gülmese de umutlar bayramın ilk gününe kadar devam ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde besiciler aylarca besleyip büyüttükleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda görücüye çıkarttı; ancak hayatın her yerini vuran korona virüs dolayısıyla alıcı da satıcı da umduğunu bulamadı.

Keşan'da baskül fiyatı ortalama 30 TL olarak belirlenen küçükbaşlar 1500 TL'den 2000 TL'ye kadar alıcı bulurken, büyükbaş piyasasında ise fiyatlar 7000 TL ile 20000 TL arasında değişiyor. Pazarlık ile fiyatların daha da düştüğünü belirten üreticiler, fiyatların tatmin etmediğini belirterek "Pazarlar çok durgun. Baskül fiyatı ama biz pazarlık yapanlarla 28 liraya kadar iniyoruz. Korona virüs sebebiyle alış yok, insanlar kalabalığa girmiyor. Soruyor ve gidiyor. Markette satılan et fiyatına verip kesiyoruz." derken, "Şimdilik bir talep var ancak bayramın ilk gününe kadar daha da yükselmesini bekliyoruz. Kurbanlıklar 2 bin liraya kadar alıcı buluyor ama pazarlıkla değişiyor. Vatandaşın da durumunu düşünerek onları zorlamıyoruz." şeklinde konuştu.

Bunun yanında eski bayramlara kıyasla bu sene düşüş olduğunu belirten çiftçiler, "Eskiye göre talep yok. İnsanlar gelmiyor pazara, kurbanın özelliği de kalmadı sanki. Yeni neslin iştahı yok, dededen gelen aşk ve şevk kayboldu; ancak biz buna sahip çıkmalıyız. Örf ve adetlerimiz yok olmaya yüz tutmuş." diyerek kurban satışlarındaki düşüşü bir yandan da yeni neslin değerlerden uzaklaşmasına bağladı.

Öte yandan kurbanlıklarda marketlerin de oyuncu olarak piyasada olması sebebiyle, kurban pazarına meydana gelen olumsuz etkilere dikkat çeken besiciler, "Marketler çıktıktan sonra kurban alışverişinin bir anlamı kalmadı. Marketler 12 takside kurbanı çekiyor, burada kimse peşin 1500 lira harcamak istemiyor. Çiftçi nereden kazanacak? Uzun lafı kısası kartlar çıktıktan sonra işler bitti." derken, "Kurban pazarlarında işler bozuk. Bu sene biraz üzgünüz. Yine de Cumhurbaşkanı bir şekilde yardım yaptı Allah razı olsun, en azından çarklar dönüyor." diyerek korona virüs süreci boyunca devlet tarafından hayata geçirilen ekonomik paketlerin de etkisini de dile getirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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