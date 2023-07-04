Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Fevzipaşa Mahallesi Semt Pazarı'nda çalışmalara başladı

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Kurban Bayramı'nın ardından mesaiye Fevzipaşa Mahallesi Semt Pazarı'nda başladı. Başkan Arıkan, sorun ve talepleri dinleyerek çözüm için talimatlar verdi. Ayrıca, başıboş keçilerin toplatılacağını ve yeni köpek barınağının yapımının hedeflendiğini açıkladı.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Kurban Bayramı'nın ardından mesaiye Fevzipaşa Mahallesi Semt Pazarı'nda başladı. Başkan Arıkan, "Daha 8'inci iş günüm benim. Hızlı girdik. Ama aynı tempo ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 9 ay boyunca hep böyle olacak" dedi.

Fevzipaşa Mahallesi Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arıkan, sorun ve talepleri dinledi. Arıkan, ziyarette vatandaştan ve esnaftan gelen soruları da yanıtladı, sorunların çözümü için talimat verdi.

Meydanda çöp konteynerleri etrafında biriken atıkları gören Başkan Arıkan, Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Öner'i görüntülü aradı. Dağılmış çöpleri gösteren Başkan Arıkan, sorunun çözümü için talimat verdi. Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye gelerek temizlik çalışması yaptı. Arıkan, "Sivrisinek sorunu ile ilgili 8 olan ilaçlama araç sayısını bir günde 12'ye çıkardık. Tatil yok. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.

Söke'nin önemli sorunlarından biri olan başıboş keçilerin bu hafta ilçe emniyeti ve ilçe tarım müdürlüğü iş birliği ile toplatılacağını da belirten Başkan Arıkan, şunları kaydetti:

"Başıboş köpekleri de toplamaya başladık. Şu ana kadar 50-60 civarında köpek alınarak Büyükşehir ve Kuşadası barınaklarına götürüldü."

İlerleyen süreçte ilk hedefin yeni köpek barınağının yapımı olduğunu belirten Arıkan, projenin hazır olduğunu ve yakın zamanda ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Efes Sineması'nın restorasyon çalışmaları için de adım attıklarını paylaşan Arıkan, şu bilgileri verdi:

"Proje çalışmalarımız başladı. İnşallah, Valilik'ten de destek alacağız. Efes Sineması çok kıymetli ve çok önemli bir değer. Söke'nin ve Söke Belediyesi'nin malı. Rahmetli Başkanımız Söke'ye kazandırdı. Güzel olacak."