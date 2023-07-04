Kurban Bayramı'nda Ulaşım Yoğunluğu: Kara, Hava ve Demiryoluyla Seyahat Edenlerin Sayısı 35 Milyonu Aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demir yolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleşti" dedi.

Bakan Uraloğlu, bayram tatilindeki ulaşım istatistikleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattıklarını belirterek, "Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demiryolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleşti. Milletimizi sevdikleriyle buluşturmanın büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak bizim en büyük hedefimiz, milletimize en iyi ve en güzelini vermek. Bu aziz milletimiz bunu fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Bayram tatili boyunca demiryollarında Yüksek Hızlı Tren ile 343 bin 658, ana hat ile 162 bin 863 ve bölgesel trenler ile 320 bin 906 olmak üzere toplam 827 bin 427 yolcu taşındı. Terminallerden ve turizm seyahat firmalarından toplam 6 milyon 115 bin 294 kişiye otobüs bileti sağlandığı belirtilerek, bayram boyunca 1393 işletme ve 5 bin 18 otobüs denetimi yapıldığı, 6 bin 155 fahiş fiyat uyarısı yapıldığı, 861 idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Yolcu biletlerine fahiş fiyat uygulayan firmalara toplam 3 milyon 182 bin 8 TL idari para cezası verildiği belirtildi.