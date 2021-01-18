Eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi tutuklandı
Eşi ve 1 buçuk yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaraladığı iddia edilen koca itiraz üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Eşi ve 1 buçuk yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaraladığı iddia edilen koca itiraz üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan Ali A. kendisini uyandıran eşi Rukiye A.'ya kızdı.
Rukiye A. yer sofrasında oturduğu sırada eşi Ali A. üzerine su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu döktü.
Olay yerinde bulunan kızları Eylül A. ile Rukiye A. yaralanırken tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınana Ali A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.
Ali A. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı