Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) alınan bilgiye göre, saat 15.40'da merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi Topçu Mahallesi olan 5.18 kilometre derinlikte 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum ve çevre ilçelerde de hissedildi.

(Murat Çankaya/ İHA)

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Erzurum'daki 5,1'lik deprem anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Erzurum'daki 5,1'lik deprem anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

 Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

 AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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