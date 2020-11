Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7'nci Olağan İl Kongrelerine İstanbul Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Ne yaparsak yapalım demokrasiden hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformları ile daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allahtan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Hukuktan ve hakkaniyetten sapmadan doğru bildiğimiz yolda yürüdük. Hamd olsun girdiğimiz her mücadelede milletimizi yanımızda bulduk. AK Parti'nin bugüne kadar milletimizin gönlündeki yerini korumasının, girdiği her seçimden açık ara birinci çıkmasının sırrı samimiyetindedir. Biz milletimize verdiğimiz her sözde samimiydik. Biz ülkemize yaptığımız hizmette, her yatırımda, her projede samimiydik" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI 'NIN GİDİŞİNDEN MEMNUNUZ'Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyindeki her çıkarını savunurken samimi olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz Cumhur ittifakını kurarken de samimiydik. Cumhur İttifakı 'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm bireysel ve siyasi farklılıkların üzerine çıkılabileceğinin en güzel örneği olan Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunuz. Sayın Bahçeli ve tüm MHP camiasına 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere, ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var" diye konuştu.'İSTİKAMETİMİZDE EN KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR'"Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kola kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda ne de dirsek teması halinde olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı