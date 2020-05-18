Elazığ'da tedbirlerin uygulanmadığı kuaför kapatıldı, 4 kişiye para cezası uygulandı ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirlerine uyulmayan kuaför salonu 10 günlüğüne kapatılırken, 4 kişiye de 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirlerine uyulmayan kuaför salonu 10 günlüğüne kapatılırken, 4 kişiye de 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuaförde koronavirüs tedbirleri alınmadan tıraş yapıldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu adresi belirlenen kuaförü salonunda uygulama yaptı. Uygulamada, kuaför salonu işletmecisi, çalışanı ve 2 müşteriye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 3 bin 150'şer TL olmak üzere 12 bin 600 TL idari para cezası verilirken, işletme 10 gün süreyle hizmete kapatıldı.

Kaynak: DHA