Kars'ta Öğrencilere Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi

Kars'ta 372 öğrenciye siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan Mihralibey Ortaokulu'nda 70, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi'nde 90, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 80, öğrenciye, Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı İlkokulu'nda 52 ve Fevzi Paşa Ortaokulu'nda eğitim gören 80 öğrenciye olmak üzere toplam 372 öğrenci siber suçlara karşı bilgilendirildi.

SİBERAY ekipleri, öğrencilere siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, sosyal farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla sunum yaptı.

Ekipler, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında sunum yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde ekiplerin öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce öğrencilere ve vatandaşlara yönelik siber suçlara karşı bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS