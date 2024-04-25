İstanbul'da bir ortaokulda öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'deki bir ortaokulda öğretmeni darp eden veli A.Ç.'nin olayın ardından gözaltına alındığını ve kasten yaralama ile mala zarar verme suçundan adli makamlara sevk edileceğini duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıyer'deki bir ortaokulda öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmeni, velisi olduğu öğrenciye "laf söylediği" iddiasıyla darp etti. Olayın ardından kaçan şüpheli, emniyet birimlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. A.Ç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adli makamlara sevk edildi.