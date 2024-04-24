Sinop'ta durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı.
Sinop'ta durumundan şüphelenilerek aranan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. - SİNOP