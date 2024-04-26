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Bilecik'te Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü, tütün ve tütün mamulü kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'te tütün ve tütün mamulü kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli şahsa işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Söğüt ilçesinde doldurulmuş makaron ticareti yaptığı tespit edilen 4 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 23 bin 620 adet doldurulmuş makaron, 5 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet elektronik sigara ve 30 adet elektronik sigara likiti ele geçirilerek konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında muhalefet suçu kapsamında işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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