Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kişilerin üzerinde uyuşturucu madde buldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, şüphelendikleri M.Ö. (45) ve E.K'nin (44) üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.