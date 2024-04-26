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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 0,92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın üzerinden 0,92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 0,92 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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