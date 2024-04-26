Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 0,92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın üzerinden 0,92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 0,92 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıslar hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK