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Sinop'ta şüpheli şahsın üst aramasında metamfetamin ele geçirildi

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta şüpheli bir şahsın üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sinop Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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