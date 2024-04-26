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Samsun'da 455 litre etil alkol ele geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucunda, İlkadım ilçesinde 455 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından 455 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 455 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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