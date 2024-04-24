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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada 7,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde arama yapıldı.

Üzerinde 7,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Sinop Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kentin huzur ve güvenliği için görev başında ve vatandaşların yanındayız. 'Güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadele kararlılıkla sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sinop Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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