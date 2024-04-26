Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere siber güvenlik animasyonu izletti

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

İlçe Emniyet müdürlüğü etkinliklerine bir yenisi daha eklenerek, TRT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan ve yakın zamanda vizyona giren "SİBERAY Güneş Fırtınası" isimli animasyon filmini öğrenciler izletmeye başladı. Bu çerçevede Gemlik Atatürk İlköğretim Okulu ve Şehit Cemal İlköğretim Okulu öğrencilerinin sinema ortamında filmi ücretsiz şekilde izlemesine imkan sağlandı. Meyve suyu ve patlamış mısır ikram edilen çocukların sevinci gözlerinden okundu.

Film öncesi konuşma yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, öğrencilere başarılar dilerken, güvenli internet kullanımına yönelik tavsiyelerde bulundu. - BURSA