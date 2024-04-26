Samsun'da 305 Gram Metamfetamin ile Yakalanan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 305,35 gram metamfetamin ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 305,35 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN