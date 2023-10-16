Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından yüzde 50'ye varan indirim yaptılar! İşte Tarım Kredi marketlerinde fiyatı düşen ürünler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı indirim çağrısı sonrası Tarım Kredi marketleri yüzde 50'ye varan indirim kararı almıştı. Bugünden itibaren temel gıda ve temizlik gibi birçok üründe indirime başlayan Tarım Kredi marketleri, fiyatını düşürdüğü ürünleri paylaştı. İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." diyerek indirim çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın hayat pahalılığını azaltmak için yaptığı çağrı sonrası Tarım Kredi marketleri yüzde 50'ye varan indirim kararı almıştı. Beklenen indirim bugün itibarıyla başladı.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN LİSTESİNİ PAYLAŞTILAR

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 16 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yağ, et, peynir, sucuk, zeytin, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.

İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünler: