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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yemin Törenine Katılacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yemin Törenine Katılacak

Dünya Haberleri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağını belirtti.

Ding'in, hükümetin davetlisi olarak katılacağı tören 3 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Xi Jinping Dünya Haberler

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