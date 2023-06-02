Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yemin Törenine Katılacak
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak.
BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağını belirtti.
Ding'in, hükümetin davetlisi olarak katılacağı tören 3 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek.
Kaynak: Xinhua / Dünya