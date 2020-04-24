DHA YURT BÜLTENİ - 47 Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı BİTLİS'in Mutki i ilçesinde pancar toplamaktan dönen köylüleri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

BİTLİS'in Mutki i ilçesinde pancar toplamaktan dönen köylüleri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Çitliyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Pancar toplayan köylüleri taşıyan traktör, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktör ters dönerken bazı kişiler araca bağlı dorsenin altında kalarak ezildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 18 kişi ambulanslar ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere gönderildi. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA