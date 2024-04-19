Bitlis'te Uçkun Bitkisi Satışa Sunuldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen ve yayla muzu olarak da bilinen uçkun bitkisi tezgahlardaki yerini aldı.

Topladığı uçkunları pazarda satan Semih Orki, "Kısa bir süre de olsa ekmeğimizi kazanmaya başlayacağız. Bu bitki ilçemizdeki işsizler için bir umut kaynağı oluyor. Çok zahmetli bir iştir. Sabahın erken saatlerinde yollara düşüyoruz ve bazen 10-15 kilometre bile yol yürüdüğümüz oluyor. Uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra uçkunların bulunduğu yere vardığımızda akşama kalmadan toplamaya çalışıyoruz ve topladıklarımızı ilçeye getirip satarak kısa süreliğine aile bütçelerimize katkıda bulunuyoruz. Uçkunun kilogramını şimdilik 100 liraya satıyoruz. Uçkun, vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Özellikle kanser, sarılık, şeker, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği biliniyor" dedi. - BİTLİS