Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Kışın Sonu: Hayvanlar Yeşile Bürünen Meralara Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde zorlu geçen kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlar yeşile bürünen meralara çıkmaya başladı.

Adilcevaz'da hayvanlarını ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen üreticiler, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Adilcevaz'ın meralarında otlanmaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.

Zorlu geçen bir sürecin ardında kış sezonunu geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirten Mehmet Sena Emre, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu sene ilkbahar biraz daha geç geldi. Biz de artık koyunları ağıllardan çıkartıp meralara getirdik. Aslında biz bu kadar geç beklemiyorduk. Bizim için yaklaşık bir ay geç geldi. Şükür artık karların erimesiyle hayvanlarımızı otlatmaya çıkartıyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adilcevaz Bitlis Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bayburt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Batman bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bartın bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Artvin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Ardahan bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title