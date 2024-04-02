VEDAŞ, çalışanlarıyla iftar programında buluştu

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, geleneksel iftar programlarında çalışanlarıyla buluştu.

VEDAŞ'ın hizmet sorumluluğunda olan dört il ve merkez ilçelerde gerçekleşen program hakkında bilgi veren Şirket Müdürü Fatih Talay; "Ramazan ayı süresince tüm çalışanlarımızın katılımıyla geleneksel iftar buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Ramazan ayının bu güzel atmosferini ekibimizle aynı sofranın etrafında buluşarak birlikte yaşamaktan dolayı oldukça mutluyuz." dedi.

İftar öncesi personele yönelik kısa bir konuşma yapan Talay, "Tüketicilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için tüm gücümüzle, ekip ruhuyla çalışıyoruz. Hizmetimizden doğan memnuniyeti sağlamak için büyük bir motivasyonla görev yapıyoruz. Biz, yaşamı aydınlatmak için görev yapan büyük bir aileyiz. Bugün iftar soframızda bu ailenin parçası olan siz kıymetli çalışma arkadaşlarımla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. İftarımıza katılarak birliktelik ve dayanışma ruhunu güçlendiren siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN