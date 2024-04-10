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Bitlis'te Ramazan Bayramı namazı kılındı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Dünya'nın birçok yerinde olduğunu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar sabahın ilk ışıklarında camilere akın etti. İlçenin Saadet Camii'nde verilen vaazın ardından vatandaşlar, iki rekatlık bayram namazı kıldı. Daha sonra teşrik tekbiriyle minbere çıkan cami imamı, günün anlam ve önemiyle ilgili hutbe verdi. Hutbeyi dinleyen vatandaşlar tekbirlerle bayramlaştı.

Sabah saatlerinde camiye geldiklerini söyleyen Ali Akarsu, "Sabahın erken saatlerinde camiye geldik. Bayram namazını kılıp birbirimizle bayramlaştık. Şimdi eve gidip evdekilerin de bayramını kutlayacağım" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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