Tatvanlılar Kadir Gecesi'nde Camilere Akın Etti

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Tatvanlılar camilere akın etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle İbadullah Camii'ne akın eden yüzlerce vatandaş, bütün İslam alemi için dua etti. Tatvan'ın birçok camisinde düzenlenen programlara halk büyük ilgi gösteriyor.

İlçe merkezinde bulunan İbadullah Camii'ne gelen vatandaşlar, burada Kadir Gecesi'ni ihya etti. Camide kılınan teravih namazının ardından cemaat, İlçe Müftüsü Bilal Şengül'ün dualarıyla İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için ellerini semaya kaldırdı. 7'den 70'e yoğun katılımla idrak edilen gecede sabaha kadar namazlar kılınıp, dualar edilecek. - BİTLİS