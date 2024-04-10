Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü Tatvan'da kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Bitlis'in Tatvan ilçesinde tören düzenlendi.
Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla sona erdi.
Törenin ardından Emniyet Müdürlüğü birimlerini ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.