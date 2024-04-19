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Bitlis'te Şeker Pancarı Ekimi Başladı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan şeker pancarı üretimi, devletin verdiği desteklerle çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan ve her anı zahmetle geçen şeker pancarı üretimi, aylar süren emeklerin sonunda sökülmeye başlanıyor. Devletin verdiği desteklerle çiftçilerin yüzü gülerken, on binlerce dekar alanda ekim mesaisi sürüyor.

Pancar üretimiyle hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağladıklarını söyleyen Adem Zengin isimli çiftçi, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere sağladığı imkanları kullanarak on binlerce dönüm alanda pancar ekiyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adilcevaz Ekonomi Bitlis Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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