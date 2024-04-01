Ahlat'ta seçim sonuçları kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yaptı.

Ak Parti adayı Gülmez'in, kesin olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından partililer ve vatandaşlar, ilçe merkezinde toplandı.

Vatandaşlar, daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti, konvoy oluşturdu.

Gülmez, yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ahlat'ı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapabilmek için çalışacaklarını belirten Gülmez, "Ahlat'a hak ettiği hizmetleri getirebilme noktasında gece gündüz durmadan, yorulmadan gayret edeceğiz. Bize inandınız, güvendiniz, destek oldunuz. Bize çok ciddi destekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza, tüm genel başkan yardımcılarımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oy veren, vermeyen herkesin hizmetinde olacaklarını vurgulayan Gülmez, hazırladıkları projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını kaydetti.