Tatvan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü kutlandı.

Tatvan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü münasebetiyle çelenk sunma programı düzenlendi. Program, ilçenin eski kaymakamlık binası bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Yoğun yağışın etkili olduğu program, yapılan konuşmaların ardından sonra erdi.

Programa Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve emniyet personelleri katıldı.

İki bayramı bir arada yaşamanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, "Hem mübarek Ramazan Bayramı'nı hem de Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yılını aynı günde idrak etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle teşkilatımızda şu ana kadar görev yapan, emekli olan ve gazilerimize minnetlerimi borç biliyor, şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Bayramınız hem de polis gününüz kutlu olsun" dedi. - BİTLİS