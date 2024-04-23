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Ahlat'ta Gazzeli çocuklar için dilek feneri uçuruldu

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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğretmenler, Gazzeli çocuklar için dilek fenerleri uçurarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ahlat'ta Gazzeli çocuklar için dilek feneri uçuruldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğretmenler, Gazzeli çocuklar için dilek fenerleri uçurarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ahlat ilçesindeki Selçuklu İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler ve aileleri, ilçenin Van Gölü sahilinde bir araya gelerek İsrail'in saldırıları sonucu bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklar için dilek feneri uçurdu. Filistinli ve Gazzeli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı da kutlayan öğretmenler daha sonra dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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