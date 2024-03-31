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Tatvan'da oy kullanma işlemi sona erdi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 16.00 itibariyle sona erdi.

Tatvan ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi için vatandaşlar saat 07.00 itibariyle sandık başına giderek oy kullanmaya başlamıştı. Köyler dahil olmak üzere biri seyyar toplam 238 sandık ve 66 bin 544 seçmenin bulunduğu Tatvan'da, 16.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi. İlçe merkezi ve köylerde herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanan oy kullanma işlemi sonrası oy sayımına geçildi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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