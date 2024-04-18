Bitlis'te İlkbaharın Gelişiyle Çiriş Otu Satışı Başladı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı.

Kentte karların erimesiyle yüksek kesimlerde yetişen bazı bitkiler, yöre sakinlerince konserve ve yemek gibi alanlarda değerlendiriliyor. İlçede, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı. Günün belirli saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, orman ve kaya diplerinde buldukları çirişleri bıçakla kesip torbalara dolduruyor. Vatandaşlar, daha sonra araç veya at yardımıyla çiriş otlarını ilçe merkezine getirerek kurdukları tezgahlarda satışa sunuyor.

Çiriş otu satıcısı Ekrem Taşkın, bitkinin lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bıraktığını söyledi. İlkbahar aylarında geçimini çiriş otu satarak sağladığını belirten Taşkın, "Çiriş otu, genellikle çorba, yumurta, pilav ve börek yapımında kullanılıyor. Kilosunu 20 liradan satıyoruz. Doğal olduğu için çeşitli hastalıklara iyi geliyor" dedi. - BİTLİS