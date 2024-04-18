Bitlis Emniyet Müdürlüğüne ait verileri paylaşan polis memuru tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne ait çeşitli verileri sosyal medyadan paylaşan polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu 'X' üzerinden 'BombacıMülayim01' adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. ile Bitlis'te görev yapan iki polis memuru, bu sabah adliyeye getirilerek mahkemeye sevk edilmişlerdi. Mahkemeye sevk edilen polis memurlarından V.K. tutuklanırken, diğer iki polis memuru ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BİTLİS