DHA YURT BÜLTENİ - 23 18 yaşındaki Umut yüzmeye girdiği gölette boğulduANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde ailesiyle gezmeye gittiği gölete yüzmeye giren Umut Özmen (18) boğuldu.

18 yaşındaki Umut yüzmeye girdiği gölette boğuldu

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde ailesiyle gezmeye gittiği gölete yüzmeye giren Umut Özmen (18) boğuldu.

Gündoğmuş'un Karadere Mahallesi'ne ailesiyle gezmeye giden Umut Özmen, Gebedere mevkiinde bulunan hidroelektrik santralinin altındaki gölete yüzmek için girdi. Bir süre sonra Umut Özmen suda çırpınmaya başladı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen göletten çıkarılamayan Umut Özmen boğuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ekipleri sevk edildi. SAK timi tarafından göletten çıkarılan Umut Özmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gündoğmuş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Umut Özmen'in cenazesinin çıkarılması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/GÜNDOĞMUŞ (Antalya),

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Van polisinden vatandaşlara sürpriz 19 Mayıs kutlaması

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak oluşturulan konvoy ile şehir merkezinde tur atarak vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlarda balkonlarından Türk bayrakları ve alkışlarla polis ekiplerine teşekkür etti. Daha sonra vatandaşlar ve polis ekipleri birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar için süpriz bir kutlama etkinliği düzenledi. İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya gelen polis ekipleri, araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak oluşturulan konvoy ile şehir merkezinde tur atarak vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Siren ve anonslarla vatandaşların bayramına kutlayan polis ekiplerine vatandaşlarda balkonlarda ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla teşekkür etti. Bir süre kentin cadde ve sokaklarında vatandaşların bayramını kutlayan polis ekipleri daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerinde durdurarak vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar polisi balkınlarından uzun süre alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Polis ekiplerinin İpekyolu ilçe emniyet müdürlüğünden çıkışı-Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarda siren ve anonslarla vatandaşların 19 mayıs bayramını kutlaması-Polis ekiplerinden cadde ve sokaklarda detaylar-Vatandaşların evlerinin balkonlarından polis ekiplerini alkışlaması ve el sallaması-Balkonlardaki vatandaşlardan detaylar-İstiklal Marşının okunması-Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN,

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Milli sporcular atlama kulesinde istiklal marşını okudu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Erzurum'da 20 milli sporcu Türkiye'nin ilk ve tek olan Kayakla Atlama Kulesi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşını okudu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde milli sporcular, saatler 19.19'da İstiklal Marşı'nı okumak için bakanlığa ait tesislerde buluştu. Erzurum'da da kayak, buz pateni, curlign, judo ve atletizm branşlarında 20 milli sporcu, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kulelerinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi. Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan milli sporcular, 101 yıl önceki ruhu yeniden yaşadılar. Şube müdürleriyle birlikte kutlama programına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "19 Mayıs, Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü ve kurtuluş ateşinin yakıldığı günün adıdır" diye konuştu.Merkez Palandöken ilçesinin Kiremtlik Tepe mevkindeki kayak atlama kulesi bayraklarla bir gelin gibi süslendi. Sporcular ağızlarında meske ve sosyal mesafeyi koruyarak okudukları İstiklal marşının ardından alkışlayarak büyük gurur duyduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bayraklarla süslnen kayaktla atlama kulesi-Sporcuları Atatürk portsesi ve Türk bayarağını taşıması-Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile röp-Sporuların İstiklal Marşını okuması ve alkışlaması

Haber: Turgay İPEK/ Kamera: Salin TEKİN/ ERZURUM,

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Milli sporcular 19.19'da Türk bayrağı açtı

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayamı'nda, aralarında milli atlet Ramil Guliyev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, paralimpik halterci Faruk Öztürk'ün de yer aldığı 20 sporcu, saat 19.19'da salonda Atatürk posteri ile Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve milli mücadelenin 101. yılı dolayısıyla kutlama yapıldı. Antalya Spor Salonu'ndaki kutlama etkinliğine, milli atlet Ramil Guliyev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, paralimpik halterci Faruk Öztürk'ün de aralarında yer aldığı 20 sporcu katıldı. Koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine sporcular saat 19.19'da Atatürk posteri ile Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı'nı okudu. Salonun koltuklarına Türk bayrağı yerleştirilip, balonla '1919 Ruhuyla' yazıldı.

Kutlama sonunda sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajını dinledi.

Kutlama etkinliğinde yer alan sporcular şöyle:

Milli atletler Ramil Guliyev, Batuhan Altıntaş, Salih Korkmaz, milli okçu Asya Karataylı, Sevcan Derin, milli tekvandocu Nur Tatar Askari, milli kanocu Lasma Liepa, Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Kürşat Korkmaz, paralimpik halterci Faruk Öztürk, paralimpik okçu Özgür Özen, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları yüzücü Ayça Özer, Miray Abay, Yaprak Özdmir, Durukan Şahan, Mert Güveren, triatloncu Elif Varlı, atlet Elif Polat ile Yusuf Görüç, Baver Ateş."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Salondan detay görüntüler-Milli sporcular İstiklal Marşı'nı okurken detay görüntüler-Bakanın konuşmasının salona dinletilmesi ve dinleyenlerden görüntü

Tolga YILDIRIM-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Balkonlarına çıkan vatandaşlara spor yaptırdılar

BOLU'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle bir sitede oturan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırıldı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir sitede etkinlik düzenledi. Vatandaşlar, bayraklarıyla ailecek balkonlara çıktı. Sitenin en yaşlı sakini olan 87 yaşındaki Osman Mayda, Atatürk için yazılan bir şiiri okudu. Sitedeki vatandaşlar, Mayda'yı alkışladı. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, balkonlardaki vatandaşlara spor yaptırıldı. Vatandaşlar ailecek etkinliğe ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bayraklarıyla balkonlara toplanan vatandaşlar-Yaşlı adamın şiiri-Spor yapılması-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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19 Mayıs balkonlarda kutlandı

KOCAELİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kentin birçok ilçesinde balkonlarda kutlandı. Gün içinde evlerini Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyen kişiler, saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çıkamayan kişiler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, marşlar ve şarkılar söyleyerek bayramı kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Evlerinin balkonlarını bayraklarsa süsleyenler-Balkonlara çıkıp İstiklal Marşı okuyanlar-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Tokat'ta balkonlarda İstiklal Marşı okundu

TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vatandaşlar, saat 19.19'da balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Tokat'ta vatandaşlar bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını evlerde kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'de balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı karşılık buldu. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 19.19'i gösterdiğinde balkonlar ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı okudu. Tokat Extreme Off Road Kulübü üyeleri ise araçlarının başında sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Evlerden görüntüler-Balkonlarda İstiklal Marşı okuyanlar-Of Road üyelerinin görüntüleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Kadir gecesi sebebiyle İnegöl gül suyu ile yıkandı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, Kadir Gecesi münasebetiyle ilçe merkezinin sokaklarını gül suyu ile yıkadı.

Kadir Gecesi sebebiyle Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cadde ve sokaklar belediye ekiplerince 14 ton gül suyuyla yıkandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Ramazan ayının artık son günlerine geldik. Bu günde Kadir gecesi olması münasebetiyle şehir sokak ve caddelerini gül suyu ile yıkıyoruz. 14 ton gül suyu kullanacağız. Şehrimiz mis kokacak" dedi.

Kaynak: DHA