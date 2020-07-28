DHA YURT BÜLTENİ - 22 Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldüKAYSERİ'de, otomobil ile çarpışan motosikletteki Mehmet Güvenilir (34) ve Saadet Kursak (31) hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

KAYSERİ'de, otomobil ile çarpışan motosikletteki Mehmet Güvenilir (34) ve Saadet Kursak (31) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri- Sivas karayolunun 8'inci kilometresi Yeşilyurt kavşağında meydana geldi. Memduh Murat O. yönetimindeki 38 GM 068 plakalı otomobil, kavşakta plakası olmayan Mehmet Güvenilir'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Mehmet Güvenilir ve arkasındaki Saadet Kursak olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen motosiklet ise kazanın yaşandığı yerden 100 metre ileride bulundu. Otomobil sürücüsü Memduh Murat O. gözaltına alınırken, kaza nedeniyle Kayseri- Sivas karayolu bir süre trafiğe kapandı. Polis ve jandarmanın çalışmasının ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden genel ve detay görüntüKazada hurdaya dönen motosiklet görüntüKazaya sebep olan otomobilden görüntüSağlık ekiplerinin müdahalesiDiğer görüntüler

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ- KAYSERİ-DHA========================================

TIR ile kamyon çarpıştıktan sonra iki araç fabrika bahçesine devrildi; 2 yaralı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, - BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan kamyon ile TIR, bir fabrikanın bahçesine devrildi. Kazada iki araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde merkez Yıdırım ilçesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan Tuncer Ertan idaresindeki 16 MCC 97 plakalı konteyner yüklü TIR, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, Musa Özen yönetimindeki 16 KLC 99 plakalı hurda yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR ve kamyon, yoldan çıkarak yolun kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçlarda sıkışan sürücülerin yardımına koşarken,polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazanın ardından araçlardan yola dökülen akaryakıt nedeniyle olası başka bir kaza ihtimaline karşı kara yolunda önlem aldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Hastanede tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, fabrika bahçesine devrilen kamyon ve TIR çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA