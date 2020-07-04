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Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 114 yaralı (20)FINDIKLIK ALANDA ARAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim...

DHA YURT BÜLTENİ - 22
04.07.2020 02:24 | Son Güncelleme: 04.07.2020 02:28

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 114 yaralı (20)

FINDIKLIK ALANDA ARAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK 

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Vatandaşlarla ve yaralı yakınlarıyla görüşen Vali Kaldırım, hastane ziyareti sonrasında, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bütün hastalarımızı ziyaret etmiş olduk. Şu anda yaralılardan birçoğu taburcu oldu. Yatanların sayısı 16'ya kadar düştü. 1 hastamız da İstanbul Kartal'a sevk edildi ve durumu iyi. En son rakamlara göre 4 vefat var. İkisinin kimliği tespit edildi, diğerlerinin isim tespitleri için otopsi çalışmaları sürüyor. 3 tane de ulaşılamayan vatandaşımız var. Arkadaşlarımız şu an sahada, çalışma yapıyorlar. Hem soğutma hem de arama çalışmaları sürüyor. Fındıklık alanda sabah tekrar bir arama başlayacak. İnşallah sağsalim onlara ulaşırız. Allah beterinden korusun" dedi. 

'BİLGİLER KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR'Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Vali Kaldırım, "Gerçekleştirilen soğutma çalışmasının ardından hem itfaiyemiz hem de diğer birimlerimizin yapacağı çalışma ve Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma sonucu tespit edilecektir. Bu çalışma zaten yapıldığında gerekli bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bugün 3 Bakanımız buradaydı. Cumhurbaşkanımız sürekli bizlerle görüştü, konuyla ilgili bilgi aldı. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadaydı. Çok büyük bir patlamaydı ve Allah beterinden korusun diyoruz, Allah bir daha böyle bir afeti ne Sakarya'mıza ne ülkemize göstermesin. İnşallah sağ salim kalan 3 kişiye de ulaşırız" diye konuştu.  

ÖLEN İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİMeydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişiden 2'sinin kimliği tespit edildi. Ölen 2 kişinin Hava Çelik ve Selahattin Tepeçınar olduğu belirlendi.

KAYIP KİŞİLERDEN BİRİ, İHH GÖNÜLLÜSÜNÜN OĞLU

Patlama sırasında İHH gönüllüsü Muammer Yılmaz koşarak fabrikaya geldi. İtfaiyeciler, Muammer Yılmaz'ı patlamanın olduğu alana fazla yaklaştırmazken, oğlu Halis Yılmaz'ın kaybolan 3 kişi arasında olduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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