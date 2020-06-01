DHA YURT BÜLTENİ  -17
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ  -17

Trenin çarptığı TIR'ın şoförü öldüKAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yük treninin çarptığı TIR'ın şoförü Yunus Boran (37), hayatını kaybetti.

DHA YURT BÜLTENİ  -17
01.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:35

Trenin çarptığı TIR'ın şoförü öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yük treninin çarptığı TIR'ın şoförü Yunus Boran (37), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Şekeroba Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine doğru giden yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Yunus Boran yönetimindeki 27 AAF 879 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Yunus Boran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Boran'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Kaza yeriTrenin çarptığı TIRTIR'dan ve olay yerinden detaySürücünün TIR'da kalan ayakkabısıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

========================

Eskişehir'de sokaklar doldu, sosyal mesafeye uyulmadı

ESKİŞEHİR'de, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, sokaklar ve caddeler kalabalıklaştı. Kentte genel olarak maske takma zorunluluğuna uyulduğu görülürken, özellikle banka önlerinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında 30-31 Mayıs'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, Eskişehir sokakları kalabalıklaştı. Eskişehir Valiliği'nin aldığı kararla kentin trafiğe kapalı olan Hamamyolu, 2 Eylül ve İsmet İnönü-1 Caddesi'ne konulan demir bariyerler ve polis kontrolleri de normalleşme süreciyle birlikte kaldırıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tramvaylarda, süreçle beraber sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1 koltuk boş bırakılırken, yeniden ayakta yolcu kabulüne başlandı. Kısıtlama sonrasındaki haftanın ilk gününde banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Caddelerde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşlara maske takma zorunluluğunu hatırlatırken, kuyruklarda sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu. Yeniden açılan kafe ve restoranlarda ise yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

2 GÜNDE 139 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Öte yandan Eskişehir Valiliği, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 139 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü
Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Ataizi Haldun Dormen
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ  -17 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 16:39:50. #1.14#
title