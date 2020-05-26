Depremzede konutları için işçiler bayramda da mesaide
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Depremzede konutları için işçiler bayramda da mesaide

Elazığ'da deprem sonrası yapımına başlanan konutlarda çalışmalar bayramda da devam etti.

Depremzede konutları için işçiler bayramda da mesaide
26.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:56

Elazığ'da deprem sonrası yapımına başlanan konutlarda çalışmalar bayramda da devam etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında bayram nedeniyle il dışına gitmemeleri istenen işçiler mesai yaptı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki ilde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere toplam 23 bin 734 konut inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Depremden hemen sonra Elazığ için TOKİ tarafından şu ana kadar yaklaşık 8 bin konutun ihalesi yapıldı. İhalenin ardından Sürsürü, Mustafapaşa, Abdullahpaşa mahalleleri ile Bizmişen ve Yazıkonak'ta yapımına başlanan konutlarda çalışan işçilerin, korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda il dışına gitmemeleri istendi. Valiliğin kararı doğrultusunda il dışına gitmeyen işçiler, bayramı çalışarak geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında da işçiler inşaatlarda çalışmalarını sürdürdü.

Bizmişen bölgesindeki sahadaki çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Müdürü Mimar Fikret Kolancalı, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Kolancalı, "Biz, bayramda da Elazığ halkına verdiğimiz sözü yerine getirebilmek için işimizin başındayız. İşimiz, son süratle devam etmekte. İşe başlayalı yaklaşık 75 gün oldu, bu süre zarfında toplamda 39 blokun 26'sının kaba inşaatını bitirdik ve şu anda dış cephe çalışmalarımız da başladı. Burada yapılacak toplam 781 konutu 15 Eylül'de, Elazığ halkına vermiş olduğumuz sözün üzerine yerine getireceğiz ve işimizi tamamlamış olacağız. Bayram dahi olmak üzere işimize devam etmekteyiz. Şu anda alanda 680 kişi çalışmakta fakat bu sayı bin kişiye kadar çıkacak. Gece ve gündüz vardiyalar olmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

(Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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