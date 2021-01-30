Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bissau Cumhurbaşkanlarını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bissau Cumhurbaşkanlarını kabul etti

30.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bissau Cumhurbaşkanlarını kabul etti

Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Harun UYANIK/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı saat 14.00'te başladı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bissau Cumhurbaşkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bissau Cumhurbaşkanlarını kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Cemal Hünal Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza İstifa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bissau Cumhurbaşkanlarını kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 14:22:16. #1.16#
title