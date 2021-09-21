Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar-2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta TAİK tarafından düzenlenen 11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, 'Sayın Başkan'la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık' dedi.