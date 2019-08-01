Çinli anne baba, 1 yaşındaki felçli çocuklarını yol kenarına bıraktı

Çin'in Huixian şehrinde bir yaşındaki felçli çocuk anne ve babası tarafından yol kenarına bırakıldı. Vatandaşlar, çocuğu battaniyeye sarılı bir şekilde elinde süt şişesi ile görünce polise haber verdiler.

Polis tarafıdan hastaneye kaldrılan çocuğun muayesini yapan doktorlar çocuğun felç olduğunu ve bu nedenle anne ve babasının kendisini yol kenarına attığını tahmin ettiklerini söyledi.

BAKIM MERKEZİNE VERİLDİ

Konuşamadığı ve kendi başaına yürüyemeyen çocuğun anne ve babasının bulunması için çalışmalara başlandı. Anne ve babası bulunana kadar çocuk bir çocuk bakım merkezine verildi.