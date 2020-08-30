Büyük Zaferi'in 98. yıl dönümü
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Büyük Zaferi'in 98. yıl dönümü

Hayrabolu ve Çorlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Zaferi'in 98. yıl dönümü
30.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:52

Hayrabolu ve Çorlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı'nın bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tankçı Teğmen Tunahan Alhan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Hayrabolu İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Yarbay Bahadır Yazıcı, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair ve parti temsilcileri katıldı.

Çorlu ilçesinde de Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program Çorlu şehitliğinde devam etti. İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, burada şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

Törene Sarılı'nın yanı sıra, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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