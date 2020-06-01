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Bursaspor'dan görkemli kutlama

Yeşil-beyazlı kulüp, 1 Haziran olan kuruluş tarihinin yıl dönümünü taraftarıyla kutladı.

Bursaspor'dan görkemli kutlama
01.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:52

Yeşil-beyazlı kulüp, 1 Haziran olan kuruluş tarihinin yıl dönümünü taraftarıyla kutladı.

Bursaspor Kulübü, 57. yıl dönümünü dün akşam görkemli bir görsel şov ile kutladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın maraton tribününe giren taraftarlar, aynı anda yüzlerce meşaleyi yakarak adeta görsel bir şölen oluşturdu. Taraftarlar arasında sosyal mesafe kuralına uyulması dikkat çekerken, Bursaspor Kulübü de bu görüntüyü resmi Twitter hesabından paylaştı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bursasporumuzun kuruluşunun 57. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada gündeme oturdu. - BURSA

Kaynak: İHA

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