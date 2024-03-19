Bursaspor, Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmaları ve sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamlandı.
Bursaspor bir günlük iznin ardından bugün Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA