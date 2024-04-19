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Bursaspor, Diyarbekirspor maçının tarihini değiştirdi

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Bursaspor Kulübü, güvenlik sebebiyle 28 Nisan Pazar günü oynanması gereken Diyarbekirspor maçının tarihini 30 Nisan Salı gününe ertelediğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, 28 Nisan Pazar günü oynanması gereken Diyarbekirspor maçının güvenlik sebebiyle 30 Nisan Salı günü saat 13.00'de oynanacağını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü'nden kulübümüze gönderilen resmi yazıyla birlikte; 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanması planlanan Diyarbekirspor karşılaşmamız, güvenlik önlemleri sebebiyle 30 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacaktır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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